Rus bilim insanlarından 'Moskova varyantı' uyarısı

Rusya’da son dönemde artan vaka sayıları sonrasındaki yetkili makamlar olası yeni bir Covid varyantı üzerine araştırma yaptıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz gün ülkede yaklaşık yarısı başkent Moskova’da olmak üzere 13 bin 397 yeni vaka ve 396 can kaybı bildirildi.

Halihazırda 74 ülkede tespit edilen ve Hindistan’daki yıkıcı corona virüs dalgalanmasına neden olan Delta varyantının Rusya’da tespit edildiğini belirten bilim insanları, vakalarda son dönemdeki artışların arkasında yeni bir Moskova varyantının olabileceğine dair korkuları olduğunu aktardı.

Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü müdür yardımcısı Denis Logunov, devlete ait haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada, başkentin "Moskova varyantına sahip olabileceğini" söyledi.

‘YENİ BİR VARYANTI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Enstitüdeki bilim insanları vakaların yakından izlendiğini söylerken Gamaleya Enstitüsü başkanı Alexander Gitsburg yaptığı açıklamada, bilim insanlarının "Moskova'da dolaşan yeni varyantı belirlemek için çalıştıklarını" söyledi.

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17/06/2021 15:13