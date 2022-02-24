Rus birlikleri Mariupul ve Odessa’ya konuşlandı

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurdu.

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24/02/2022

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Rus birlikleri Mariupul ve Odessa’ya konuşlandı

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Bunun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Reuters haber ajansı da Rus birliklerinin Ukrayna’nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurdu.

Ayrıca Rusya, Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

REUTERS/BRT

24/02/2022 08:32
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TAGS: rusya, ukrayna, savaş
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