Rus Büyükelçi Zyazikov: “Kıbrıs, İsrail, Mısır gibi bölge ülkeleri önce kendi doğal gaz ihtiyaçlarına odaklanmalı”

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Murat Zyazikov, “şu anda bazı Batılı şahinlerin söndürmeye çalıştığı Ukrayna’daki yangının, Avrupa ve ABD’nin, kendi ekonomilerinin düşmesi ve halklarının hoşnutsuzluğu pahasına, Rusya’yı stratejik açıdan başarısızlığa uğratmak için 2014’te Kiev’deki darbeye suyla değil ateşle destek vermesi sonucunda çıktığını ancak Batı’nın yanlış hesap yaptığını” söyledi.

Zyazikov, haftalık Simerini’ye verdiği röportajda Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ambargolara “baskı altında olduğu için” katıldığını bildiklerini belirterek (Güney) Kıbrıs’ın, çok daha fazlasını yapmasını, Rus yatırımcıları kovmak için yerel mevzuatını değiştirmesini Rusya ile paylaştığı geçmişi daha az sıklıkta hatırlamasını isteyen ortakları olduğunun bilincindeyiz.” ifadesini kullandı.

Zyazikov, Rusya’nın gerek önlem olarak gerekse baskı gördükleri için “dost olmayan cephede” yer alan devletlerle ilişkilerinde düzenlemeler yaptığını, eşit ve karşılıklı saygıya dayalı şartlarda yapısal diyaloğu restore etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Suriye’deki durumla ilgili soruya karşılık Rusya’nın bölgedeki varlığını idame ettirdiğini, Şam’daki büyükelçiliğinin açık ve aktif olduğunu söyleyen Büyükelçi Zyazikov, bu zor geçiş döneminde Suriye’de ulusal uyumun, milliyetlerinden ve dinlerinden bağımsız olarak bütün Suriyelilerin güvenliklerinin, hak ve çıkarlarının güvenceye alınmasının önemine vurgu yaptı.

Zyazikov, “Suriye’nin bereketli ve petrol açısından zengin kuzey bölgesinin işgal altında olmaya devam ettiğini, maden kaynaklarının ülkenin kuzeybatısındaki ayrılıkçıların finanse edilmesi için kullanıldığını ancak bütün Suriyelilerin ve ilgili dış unsurların katılımıyla sürdürülebilir bir siyasi süreç başlatılmasıyla Suriye’de birlik sağlanmasının mümkün olduğunu anlattı. Zyazikov, göçmen/mülteciler nedeniyle Suriye meselesinin Güney Kıbrıs açısından ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını da ekledi.

Görevi gereği Rusya’nın Güney Kıbrıs’la ilişkileri hakkında konuşmayı yeğlediğini söyleyen Zyazikov, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin dün kurulmadığını, uzun yıllara dayandığını hatırlattı. Rusya’nın geniş ölçekte yapısal diyaloğa hazır olan bütün başkentlerle çok yönlü ortaklık ilişkileri geliştirdiğini kaydeden Zyazikov, oluşturulan stratejik bağların kimsenin aleyhine olmadığını "kime karşı dost olacağız" ilkesine dayanmadığını söyledi.

Murat Zyazikov’a Türkiye’nin Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinlerinin, Kıbrıs’ın genel jeopolitik manzarasını ve bölgesel istikrara nüfuzundan söz edilip edilemeyeceği soruldu. Jeopolitik konumu gereği Kıbrıs’ın her zaman Doğu Akdeniz jeopolitik manzarasında önemli unsur olacağına işaret eden Zyazikov şunları söyledi:

“Kıbrıs sorununun çözülmemesi tartışmalı sularda hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi, Ada’nın militarizasyonunu artırma çabası, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması komşu ülkelerdeki zor iç siyasi durum bu hassas bölgede yüksek kriz dinamiğinin devamını sağlıyor. Gerek Doğu Akdeniz’de gerekse Orta Doğu bölgesinde barışın, istikrarın ve güvenliğin idamesi için bütün bölgesel ve uluslararası unsurlarla daha çok koordineli çalışmadan yanayız.”

Zyazikov’a Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır’ın doğal gaz rezervleri keşfettiği hatırlatılarak Türkiye’nin Katar’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya petrol ve doğal gaz boru hattı kurma arzusunun Rusya’nın enerji ihracatını etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Sözlerine “Rusya Doğu Akdeniz’deki enerji oluşumlarını izliyor.” diyerek başlayan Zyazikov, “Ancak Kıbrıs, Mısır veya İsrail gibi potansiyel doğal gaz tedarikçilerinin ortaya çıkması Rusya’nın, Avrupa enerji pazarındaki payını etkilemekle birlikte Rus mavi gazının yerini almaz. Halen teyit edilmiş hidrokarbon rezervleri ancak AB’nin piyasa çeşitlendirmesine yarayabilir.” dedi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in rekabetçi fiyat vermesi, buna ek olarak enerji kaynaklarının Avrupa’ya kesintisiz akışına olanak tanıyacak altyapıları geliştirmesi gerektiğini kaydeden Zyazikov, bu üç ülkenin orta vadede, öncelikle kendi artan doğal gaz taleplerine odaklanması gerektiğine vurgu yaptı, şunları ekledi:

“Kıbrıs’ın, Vasiliko’daki elektrik santralini mazottan sıvılaştırılmış doğal gaza dönüştürme projesi tamamlandığında kendi doğal gazına ihtiyacı olacak. Dolayısıyla yeni enerji projeleri, yıllardan beri Avrupa enerji piyasasındaki konumunu istikrarla sürdüren Rusya’nın stratejik rolünde önemli bir değişikliğe neden olmayacak.”