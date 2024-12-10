Rus casus Anna Chapman itiraf etti: Cinsellik silahım oldu

Bir dönem İngiltere’de ajanlık yapan Rus casus Anna Chapman, anılarını kaleme aldı. Chapman, cinselliği sayesinde lordları ve şeyhleri etkilediğini belirterek, “Her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vaat ediyorlardı” dedi.

İngiltere’de Alex Chapman ile evlenerek Rusya için casusluk yapan, ancak 5 yıl sonra FBI tarafından gözaltına alınıp Rus ajanı olduğu açıklanınca görevi sona eren 42 yaşındaki Anna Chapman anılarını yazdı

Şimdilerde Rusya’da sunuculuk yapan Anna Chapman “Bondianna” adlı otobiyografik kitabında, cazibesi sayesinde İngiliz lordlarını, Arap şeyhlerini etkilediğini ve onlardan sızdırdığı bilgileri Rusya’ya nasıl taşıdığını anlattı.

Cinselliği ve çevresi sayesinde Rusya’nın dış istihbarat servisi SVR’ye alındığını belirten Chapman, “Lordlar ile şeyhler her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vaat ediyorlardı” dedi.

Ajan Chapman, İngiltere’deyken kendisini bir “kurbanı”yla samimi gören ve casus olduğunu bilmeyen eşi Alex Chapman’ın intiharına çok üzüldüğünü kaydederken, rehine değiş tokuşuyla serbest bırakıldığını da kitabında anlattı. Chapman’ın anı kitabı, Rusya’nın onayıyla yayımlandı.