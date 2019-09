Rus füzesi ABD medyasının gözünü korkuttu

We are the mighty, Rus denizaltıların donatıldığı R-30 Bulava kıtalararası balistik füzenin günümüzde dünyanın en etkileyici silahlarından biri olduğunu yazdı.

Logan Nye imzalı yazıda, bu füzenin Amerikan şehirlerinin sonu olabileceği ifade edilirken "Bu Rus füzesi, göreceğiniz son şey olabilir” dendi.

Füzenin 8 bin kilometreyi bulan menziline dikkat çeken gazeteci, “Bu, (Borey tipi nükleer) denizaltının Brezilya’nın güney açıklarından ateş etmesi ve ABD’nin doğu kıyısındaki istediği her noktayı vurması için yeterli. Ve vurduğunda sertçe vuracak” diye yazdı.

Bulava füzesinin 6 ilâ 10 güdümlü hipersonik ve manevra kabiliyetine sahip nükleer başlık taşıyabildiğini dikkat çeken Nye, başlıkların toplam ağırlığının 1.15 ton olduğunu, her bir denizaltının bu türden 16 füze taşıdığını kaydetti.

Yazıda, “Bu, tam imhanın reçetesi. Her bir denizaltı, en mütevazi tahminlere göre, her biri bir şehir büyüklüğündeki 72 hedef vurabilir” dendi.

Uzman, Rus ordusunun gerçekleştirdiği başarılı denemelerin bu denizaltı füzesinin tek başına bir bölgeyi tamamen yok etme yeteneğinde olduğu konusunda düşündürdüğünü de sözlerine ekledi.