Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



03/03/2022 15:39