Rus heyeti Ukrayna ile müzakere için İstanbul'a gitti

Son dakika haberi! Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere için Rus heyeti müzakere için İstanbul'a gitti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları daha önce Antalya'da bir araya gelmişti.

TCCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

PESKOV: GÖRÜŞMELER YARIN BAŞLAYABİLİR



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Peskov Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Türkiye'de yarın günü başlayabileceğini söyledi.



Sözcü Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar kaydedilen az ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşme fikri konusunda ilerleme kaydedilmediğini de açıkladı.

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28/03/2022 16:32