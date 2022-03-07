Rus jimnastikçiden tepki çeken hareket

The Guardian'da yer alan habere göre, Apparatus Dünya Kupası'nda Paralel barlar finalinde bronz madalya kazandıktan sonra, Ivan Kuliak göğsüne bir 'Z' harfi yapıştırdı ve altın madalya kazanan Ukraynalı rakibi Illia Kovtun'un yanında podyuma çıktı.

Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), Rus jimnastikçi Ivan Kuliak'ın 'savaş yanlısı davranışı' nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile 'Z' harfi sembolik hale geldi. Sembol Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rus tankları ile askeri araçların üzerinde yer alıyor. Ayrıca savaş yanlısı politikacılar tarafından giyildiği görüldü.

Bu hafta sonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda ülkelerinin FIG tarafından onaylanmasının ardından Rus ve Belaruslu jimnastikçilerin son defa rekabet ettiler.

Pazartesi gününden itibaren Rus ve Belaruslu sporcular, yetkililer FIG yarışmalarına veya FIG onaylı yarışmalara katılmasına izin verilmeyecek.

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07/03/2022 14:01