Rus Kadınlar Kaza Yaptı, Polise Saldırdı!

Evrim Kamalı

Alkol tesiri altında yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçen Zinevenko, kazaya neden oldu. Araçlarda maddi hasarın meydana gelmesi ile sonuçlanan kazaya giden Lapta Polis Karakolu’nda görevli iki polis memuru ise Rusların saldırınsa uğradı. Polislere güçlük çıkararak, alkol testi yapmayı ret eden İgnat Zinevenko ve araçta yolcu olarak bulunan Natali Karelina polislere küfür ettikten sonra, tırmalayarak üniformalarını yırttı. Suçüstü tutuklanan zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mert Gültuna zanlılar İgnat Zinevenko ve araçta yolcu olarak bulunan Natali Karelina’nın “Polis görevinden men”, “Darp”, “Sarhoşluk” ve “Alkollü araç kullanma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Gültuna, olayın önceki gece saat 21.45 raddelerinde Lapta’da meydana geldiğini söyledi.

Gültuna, zanlı Zinevenko’nun sebep olduğu kazada yaralanan olmadığını araçlarda maddi hasar meydana geldiğini, zanlıdan alkol testi istendiğine ret ederek yanında bulunan zanlı Karelina ile birlikte görevli iki polisi darp ederek küfür ettiklerini kaydetti.

Zanlılar aleyhine 5 dava getirildiğini kaydeden Gültuna, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlı İgnat Zinevenko’nun Güney Kıbrıs’ta yaşadığını zanlı Natali Karelina’nın ise Lapta’da inşaat şirketi olduğunu ifade ederek yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların işlediği suçun ciddiyetine dikkati çekerek ileride yargılanacakları güne kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına karar verdi.