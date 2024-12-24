Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı

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24/12/2024

Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda gemi su alarak battı.

Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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TAGS: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz, Rus kargo gemisi
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