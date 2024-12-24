Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda gemi su alarak battı.
Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
YAYIN TARİHİ: