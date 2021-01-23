Rus koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Rusya Millî Servet Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye ve Rusya arasında Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma yapıldığı açıklandı.

Millî Servet Fonu, aşının üretimi için gerekli ekipmanların da Türkiye'ye transferi için çalışmaların başladığı açıklandı.

Rusya Milli Servet Fonu, Sputnik V aşısının üretimi için daha önce de Güney Kore, Çin, Hindistan, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerle anlaşma imzalamıştı.

Moskova'daki Gamaleye Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V, dünyada tescil edilen ilk aşı olma özelliğini taşıyor.

Siyamend Kaçmaz, CNN Türk canlı yayınında flaş gelişmeyle ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Sputnik'in etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı. Görüşmeler sonuçlandı ve anlaştıklarını duyurdular.

Henüz hangi firma olduğu açıklanmadı sadece milyonlarca doz üretileceği açıklandı. Rusya'da 2 milyon insan Sputnik V aşısıyla aşılandı, bunların arasında Türk vatandaşlarının olduğunu da söyleyebilirim.



Henüz bir yan etki görünmedi. 1 buçuk ay önce, 1.faz aşı olanlardan bazılarının koronavirüse yakalandıkları duyurulmuştu. 1.faz aşıyı olduktan sonra tam olarak korunmuyorsunuz. Bir veya ikinci günden sonra hafif bir yorgunluk dışında yan etki görülmediği gözlendi."

PUTİN BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde toplu koronavirüs aşılamasına başlayacaklarını duyurmuştu. Putin, Rusya'nın geliştirdiği ve Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak yapılacak Sputnik V aşısının virüse karşı geliştirilmiş en iyi aşı olduğunu öne sürmüştü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili kararını bu yılın ilk yarısında vermesini beklediklerini belirtti.

DSÖ'DEN ONAY

RusyaSağlık Bakanlığı’ndan Rossiyskaya Gazeta gazetesine yapılan açıklamada, “Dosya analizine ilişkin uzman istişareleri bu Ocak ayında yapılacak. 2021’in ilk yarısında DSÖ’nün kararını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Millî Servet Fonu (RDIF) ve Sputnik V koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz yıl Aralık ayında, aşının acil kullanımına onay vermesi için DSÖ’ye başvuruda bulunmuştu.

DSÖ daha önce, Pfizer ile BioNTech firmalarının ürettiği aşının acil kullanımına onay vermişti.

Bu habere tepkiniz:



23/01/2021 12:22