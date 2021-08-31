Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeni çatlaklar keşfetti

Rusya Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) bir Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotunu bir modüle delik açmakla suçladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşanan sorunlara yenisi eklendi. Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıkladı. Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan ISS'deki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürdü.

Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bir bölümünde genişleyebilecek yeni çatlaklar keşfettiklerini açıklandı.

"DURUM KÖTÜ"

Roket ve uzay şirketi Energia'nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, konuyla ilgili RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Durum kötü ve çatlakların zamanla genişleyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

EKİPMANLARIN ÇOĞU YAŞLANDI

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığını söylemedi,ancak, ISS’deki ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı. Ayrıca, istasyonda 2025'ten sonra bir kırık ekipmanlardan oluşan bir "hurda çığının" oluşabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, ISS son zamanlarda birkaç olaya maruz kaldı. Rus yetkililer geçen ay bir yazılım arızasının ve insan dikkatindeki olası bir gecikme nedeniyle bir modülün kontrolden çıktığını söyledi.

NASA ASTRONOTUNU SUÇLAMIŞLARDI

ki hafta önce ise Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia yayımlandı.

TASS, Auñón-Chancellor'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek Dünya’ya erken dönebilmek için bir Rusya'nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar vermekle suçladı.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos da geçen ay ISS'deki mürettebat üyelerine yaşam alanları sağlayan Zvezda hizmet modülünde meydana gelen bir sızıntı nedeniyle, basınçta bir düşüş olduğunu bildirdi.

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) , 2024 yılına kadar ISS'nin bir parçası olarak kalacağını ve katılımını o zamandan sonra genişletmeye açık olduğunu söyledi.

RUSYA, 2025'TE ISS'DEN AYRILABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, geçen Ağustos ayında Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD'nin Rus uydularının fırlatılmasını engelleyen uzay sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmadığı takdirde Moskova'nın 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) çekileceğini duyurmuştu.

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31/08/2021 08:55