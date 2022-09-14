Rus lider Putin’e suikast girişimi iddiası

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14/09/2022

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Rus lider Putin’e suikast girişimi iddiası

İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı iddiaya göre, Putin Ukrayna harekatını başlattıktan sonra bir suikast girişiminden son anda kurtuldu. Haberde Rus liderin limuzininin önü kesilip patlayıcının patlatıldığı iddia ediliyor. Haberde suikast girişiminin ne zaman gerçekleştiği bilgisi yer almazken, çok sayıda tutuklama yapıldığı iddia edildi. Rusya’ya karşı yaptırımlara katılan İngiltere’nin basını, Rusya karşıtı propaganda haberleriyle öne çıkıyor.

14/09/2022 22:18
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TAGS: Rus lider Putin’e suikast girişimi iddiası
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