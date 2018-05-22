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Rus mankenin talihsiz anları objektiflere yansıdı

Rus manken ve model Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı geçidi sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Elbisesinin azizliğine uğrayan genç model o anlarda ne yapacağını şaşırdı.

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22/05/2018

Rus mankenin talihsiz anları objektiflere yansıdı
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Rus büyük beden mankeni Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali’ne davetli olarak katıldı. Rybakova kırmızı halıda kameralara poz vermek için yürürken, sahnedeki bir başka davetlinin eteğinin ucuna basması sonucu neye uğradığını şaşırdı.

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TAGS: Rus manken, Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali
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