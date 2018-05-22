Rus mankenin talihsiz anları objektiflere yansıdı

Rus büyük beden mankeni Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali’ne davetli olarak katıldı. Rybakova kırmızı halıda kameralara poz vermek için yürürken, sahnedeki bir başka davetlinin eteğinin ucuna basması sonucu neye uğradığını şaşırdı.