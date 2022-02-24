Rus ordusu Çernobil'e girdi

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24/02/2022

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Rus ordusu Çernobil'e girdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çetin bir savaştan sonra Çernobil'in kontrolünü kaybettiklerini aktardı.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını duyurmuştu.

"Kiev'e 3 hat üzerinden ilerliyorlar"

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladı.

Saldırıda 75 savaş uçağı kullandığı ancak Amfibi saldırıları gerçekleştiğine dair bir işaret olmadığı bilgisi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğu açıklandı.

Bu arada Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24/02/2022 22:54
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TAGS: Rus ordusu, Çernobil, rusya, işgal
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