Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 5 ölü, 40 yaralı

Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Harkov şehrine düzenlenen hava saldırısında biri çocuk en az 5 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir kez daha Batı silahlarının Rus topraklarında kullanılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Rus güçleri bugün Ukrayna'nın Harkov şehrine güdümlü füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıda biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı.



Rus saldırısı şehrin Industrialnyi semtindeki 12 katlı bir konut binasını vurdu ve yangına neden oldu.



Terekhov, Harkov'un Nemyshlianskyi semtinde de saldırı düzenlendiğini ve oyun alanında bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

ZELENSKİ'DEN BATI SİLAHLARI ÇAĞRISI

Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müttefiklerine, Ukrayna'nın Batı'dan sağlanan silahlarla Rus topraklarındaki askeri hava üslerini vurmasına izin vermeleri çağrısında bulundu.



Ukraynalı lider, "Bu terörü durdurmak için ortaklarımızla güçlü kararlar almamız gerekiyor. Bu kesinlikle adil bir ihtiyaç. Ve Ukrayna'nın savunmasını sınırlamak için hiçbir mantıklı sebep yok" açıklamasında bulundu.



Rus güçlerinin mayıs ayında bölgenin kuzey kesiminde yeni bir sınır ötesi saldırı başlatmasının ardından Harkov Oblast'taki nüfus merkezlerine yönelik saldırılar yoğunlaştı.



Ukrayna birlikleri saldırıyı durdurmuş olsa da Rusya sınırın hemen ötesinde yerleşim birimlerini elinde tutmaya devam ediyor.