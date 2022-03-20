Rus Ordusu Kiev yakınlarındaki Irpin’i bombaladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 17’nci gününde Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e her geçen gün daha çok yaklaşıyor. Rus ordusu Kiev yakınlarındaki sivil yerleşim yerlerini ve çocuk parklarını hedef alıyor.

Rus askerlerinin Kiev’e yakın bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerine saldırıları devam ediyor.

Saldırının 17’nci gününde Rus güçleri Mıkoloyiv kentinde sivil yerleşim yerlerini ve çocuk parkını bombaladı. Olaylar kameralara yansıdı.

Kiev yakınlarındaki Gogoliv Köyü’ne hava saldırısı düzenlendi. Köy yerle bir oldu. Saldırı sonrası görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

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20/03/2022 17:57