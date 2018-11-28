Rus ordusu, Kırım'a bir S-400 bataryası daha sevk edecek

Rusya'nın, Kırım'ın da dahil olduğu güney askeri bölgesinin sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım'a yeni bir S-400 savunma sistemi bataryası konuşlandırılacağını, yeni bataryanın yıl bitmeden operasyonel hale geçirileceğini söyledi.

Rus ordusunun elindeki silahlarının modern modelleriyle değiştirilmesi planı kapsamında Kırım'a sevk edileceği belirtilen S-400 bataryasının, yarımadada tam olarak nereye konuşlandırılacağıysa belirtilmedi. Fakat yeni S-400 bataryasının eski bir hava savunma sisteminin yerini alacağı kaydedildi.

Diğer taraftan yeni bataryanın sevk edilmesiyle Kırım'daki S-400 bataryalarının sayısı dörde yükselecek.

Bu arada Kırım'a yeni bir S-400 bataryası sevk edileceği açıklanması, Ukrayna'da 30 gün için sıkıyönetim ilan edilmesi ve kısmi seferberlik kararı alınmasını izliyor. Ukrayna'da sıkıyönetim, Ukrayna donanmasına ait üç geminin Kırım açıklarında Rus karasularına girip sınır ihlali yapması, Rusya'nın da bu gemilere el koymasının ardından ilan edilmişti.

Ukrayna'da sıkıyönetim ilanının mart 2019'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde ilan edilmesi şüphelere neden oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya desteğin son dönemlerde düşmüş olması ve sıkıyönetim uzatılırsa seçimlerin düzenlenemeyecek olması bu şüpheleri güçlendiriyor.