Rus ordusu Ukrayna'da yine hipersonik füze kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kinjal hipersonik füzesiyle Mıkolayiv yakınlarındaki Kostiantynivka'da Ukrayna'ya ait bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı.

Konaşenkov, operasyon kapsamında Hazar Denizi'ndeki Rus savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzelerinin de kullanıldığını ifade etti.

Rus ordusu dün de Kinjal hipersonik füzesi kullandıklarını duyurmuştu. Söz konusu saldırıda Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğu belirtilmişti.Kinjal füzeleri, sesten 10 kat hızlı ve 2 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip.

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20/03/2022 10:41