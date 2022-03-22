Rus ordusunun Mariupol'a güçlü bomba attığı belirtildi

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22/03/2022

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Rus ordusunun Mariupol'a güçlü bomba attığı belirtildi

Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol şehrine iki "çok güçlü bomba" attığı bildirildi.

Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.
 

 

22/03/2022 16:04
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