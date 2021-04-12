Rus Ortodoks Kilisesi’nden uyarı: Şeytan çıkarmaları rahiplere bırakın

Rus Ortodoks Kilisesi'nden Piskopos Hilarion, henüz kamuoyuna açıklanmayan belgenin dini ritüeli düzenleyeceğini belirtirken; “Kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerine inanılan insanlar aile üyeleri tarafından öldürülüyor” dedi.

Dokuz yaşındaki bir çocuk babası tarafından şeytan çıkarma adı altında ağzı kapatılıp kırbaçlandıktan sonra; orta yaşlı bir adam, okültizmle ilgilenmeye başladıktan sonra annesi tarafından öldürüldü. 2011 yılında ise Rusya’nın merkezindeki Voronezh’de 26 yaşındaki bir kadın, kocasının şeytan olduğuna inanan ebeveynleri tarafından beş galon kutsal su içmeye zorlandıktan sonra hayatını kaybetti.

Geçen yıl da güney Volgograd bölgesinde, çığlık atan on yaşındaki oğullarını sarımsak ve kutsal suyla kovmaya çalışan bir çiftin videosu ortaya çıkmıştı.

KİLİSEDEN UYARI

Kilise, Rusları nitelikli rahiplerin yardımı olmadan şeytanları kovmaya çalışmamaları konusunda uyardı. Moskova Patriği Kirill, yalnızca “ruhen güçlü” din adamlarının şeytan çıkarma yapması gerektiğini söyledi.

Şeytan çıkarma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’larda popülerlik kazandı. Şeytan çıkarma konusunda en ünlü isim ise eski bir polis olan ve Hıristiyanlığa dönen Sergei Romanov. Romanov ayrıca birini öldürme suçundan da hapis yatmıştı. 65 yaşındaki Romanov, geçen yıl kilise tarafından aforoz edildi.

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12/04/2021 14:58