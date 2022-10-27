Rus petrollerine yönelik kısıtlamaların aşılmasına için oluşturulan ağın Güney Kıbrıs bağlantısı

AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Rus ham petrolüne yönelik kısıtlamaların aşılması için “hayalet bir ağ” oluşturulduğu, bu ağ içerisinde Güney Kıbrıs’ta ofisi bulunan şirketlerin de yer aldığı iddia edildi.

Alithia gazetesi: “Kıbrıs, Rus Petrolü Satan Şebekenin İçinde – Hayalet Filo Rus Petrolünü Yasadışı Şekilde Gemiden Gemiye Taşıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB yaptırımlarına maruz kalan Rus ham petrolünün satışı ve dağıtımı için “hayalet şebekelerin” kurulduğunu, bunlara Güney Kıbrıs’ta ofisi bulunan şirketlerin de dahil olduğunu yazdı.

Haberine kaynak olarak İtalyan “Corriere della Sera” gazetesini gösteren ve bu gazetede yer alan habere geniş yer veren Alithia gazetesi, büyük iş adamalarının ve eski gemilerden filoların oluştuğu “paralel bir petrol taşımacılık ağı” kurulduğunu yazdı.

Haberde, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 5 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olması sebebiyle son dönemde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ham petrol taşımacılığında kullanılan eksi gemilerin satın alınması olayında artış gözlemlendiği belirtildi.

Bu şebekede Güney Kıbrıs’tan kaç şirketin yer aldığı veya bunların hangileri olduğuna dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

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27/10/2022 10:02