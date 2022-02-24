Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

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24/02/2022

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Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

AA/BRT

24/02/2022 08:35
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TAGS: rusya, piyasalar, ekonomi
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