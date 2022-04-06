Rus rublesi savaş öncesi seviyeye döndü

Rus rublesi Ukrayna'nın işgali sonrası görülen sert düşüşünü telafi ederek savaş öncesi seviyeye döndü. Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 2,54 düşüşle 81 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 3,4 düşüşle 88,4'e indi.

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06/04/2022

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Rus rublesi savaş öncesi seviyeye döndü

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart'ta 120'ye kadar çıkarken devamında yüzde 30'dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana ilk defa 81 seviyesine düştü.

Ruble böylece, Rusya'nın işgalden bir gün öncesi olan 23 Şubat'taki kapanış seviyesine döndü.

Uzmanlar, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevrilecek.

06/04/2022 22:17
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TAGS: Rus rublesi, dünya, ekonomi
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