Rus saldırılarında 3’ü çocuk 198 Ukraynalı hayatını kaybetti

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rus saldırılarında 3'ü çocuk 198 Ukraynalının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının 3. günü...

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma altına aldı. Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

"3'ü çocuk 198 Ukraynalı hayatını kaybetti"

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Ukraynalılara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanının açıklamasına göre, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 198 Ukraynalı hayatını kaybederken, 33'ü çocuk toplam 1115 kişi yaralandı.

Apartmana füze saldırısı

Ara ara patlama ve siren seslerinin duyulduğu Kiev'de bir apartman da füze saldırısının hedefi oldu.

"Silahları bırakmayacağız"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "ülkesini terk etmediğini" belirterek, "Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Gece neler yaşandı?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, videolu mesajında "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek. Dünya liderleriyle Ukrayna'ya önemli yardımlar konusunda anlaştık. Bu gece çok geçecek. Kiev'i kaybedemeyiz" açıklamasını yaptı.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşılmıştı.

Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Kiev Belediye Başkanı, Kiev'de gece çıkan çatışmalarda 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tren istasyonu civarında da silah sesleri

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nden silah sesleri duyuldu.

Vasilkiv'e çok sayıda Rus askeri paraşütle indi

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu duyurmuştu.

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26/02/2022 21:54