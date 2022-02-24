Rus savaş gemisi, Marshall Ustinov, Kıbrıs
24/02/2022
Rus Donanması Marşal Ustinov füze kruvazörü, Kıbrıs açıklarından Suriye’deki Rusya kontrolünde olan Tartus Limanına doğru yaklaşık 5 knot hızla ilerliyor.
Gemi, sabah saatlerinde uzun bir yolculuğun ardından Rus Donanmasının Akdeniz'deki üssü olan limana girecek.
Rus Kuzey Filosu’na ait “Marşal Ustinov füze kruvazörü", Amiral Kasatonov firkateyni ve Vitse-Admiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisinden oluşan savaş gemisi birliği ile birlikte, geçtiğimiz hafta Akdeniz’de yapılacağı duyurulan tatbikat kapsamında Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girmişti.