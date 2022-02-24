Rus savaş gemisi, Marshall Ustinov, Kıbrıs

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24/02/2022

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Rus savaş gemisi, Marshall Ustinov, Kıbrıs

Rus Donanması Marşal Ustinov füze kruvazörü, Kıbrıs açıklarından Suriye’deki Rusya kontrolünde olan Tartus Limanına doğru yaklaşık 5 knot hızla ilerliyor.

Gemi, sabah saatlerinde uzun bir yolculuğun ardından Rus Donanmasının Akdeniz'deki üssü olan limana girecek.

Rus Kuzey Filosu’na ait “Marşal Ustinov füze kruvazörü", Amiral Kasatonov firkateyni ve Vitse-Admiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisinden oluşan savaş gemisi birliği ile birlikte, geçtiğimiz hafta Akdeniz’de yapılacağı duyurulan tatbikat kapsamında Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girmişti.

 

24/02/2022 16:18
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TAGS: Rus savaş gemisi Kıbrıs açıklarında ilerliyor
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