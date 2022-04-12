Rus sürücünün Nazi selamına soruşturma açıldı

Avrupa Junior Karting serisinde İtalyan bayrağı altında yarışan Rus pilot Artyom Severyukhin, podyum seromonisinde nazi selamı verdi.

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12/04/2022

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Rus sürücünün Nazi selamına soruşturma açıldı

Avrupa Junior Karting Şampiyonası'nda İtalyan bayrağı altında yarışan Rus sürücü Artyom Severyukhin, ödül töreninde nazi selamı verdi.

15 yaşındaki sürücünün bu hareketi  sosyal medyada büyük tepki çekti. 

FIA konuyla ilgili "Rus pilot Artem Severiukhin'in gösterdiği kabul edilemez davranış" dedi ve soruşturma başlattı.

Severyukhin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle İtalyan bayrağı altında yarışıyor.

12/04/2022 09:17
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TAGS: Rus pilot, Artyom Severyukhin,
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