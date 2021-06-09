Rus turistlerden tatil iptalleri endişe yarattı

Rum turistlerin Güney Kıbrıs’taki otellerde yapmış oldukları rezervasyonlarında, Rusya’dan Güney Kıbrıs’a yönelik charter seferlerin henüz başlamamış olmasından ötürü iptal ve ertelemeler yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Rus Turistlerin İptalleri Sebebiyle Yeni Alarm” başlığı altında verdiği haberinde, önümüzdeki hafta Rusya’dan charter uçak seferlerinin başlaması planlarının iptal edilmesinin ardından Güney Kıbrıs’ta otel rezervasyonu yapan Rus turistlerden de iptallerin geldiğini yazdı.

Gazete, iptallerin ağırlıklı olarak turizm acenteleri tarafından gerçekleştirildiğini, bazı rezervasyonların ise ileri bir tarihe ertelendiğini belirtirken, Güney Kıbrıs’ın Korona virüs tablosunun “yeşile dönmesi durumunda” ise Temmuz ayında Rusya’dan uçuşlarda büyük artış yaşanacağının öngörüldüğünü iddia etti.

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09/06/2021 12:44