Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Rum Kesimi, Ercan’ın dolaylı tanınmasından endişeli

Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Rum kesiminin, Ercan havalimanının dolaylı tanınmasından endişe ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Timbu’nun (Ercan) Dolaylı Tanınmasından Endişe Duyuyorlar- Lefkoşa’nın Rus Uçaklarına Getirdiği Yasakla İlgili Çekinceler” başlıklı haberinde, Rum kesiminin Rus uçaklarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” hava sahasında uçmasını yasaklamasına dair çekincelerinin, Moskova’nın Ercan havalimanını doğrudan değil fakat dolaylı olarak tanıması için, Türkiye’nin bu konudan siyasi açıdan istifade etmesi riskine odaklandığını yazdı.

Gazete, spesifik olarak Rum hükümetinin argümanının “Türkiye’nin bu tedbirden Rusları işgal bölgelerine getirmek için Timbu (Ercan) havalimanını kullanarak istifade etmesi halinde, hava sahasının de facto kullanımının Kıbrıs sorunu açısından büyük ve sayısız sorunlar meydana getireceği” şeklinde olduğunu öne sürdü.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise RİK’te katıldığı bir programda yaptığı açıklamada “şimdilik Türkiye’nin bu konudan istifade etmesi riskinin teorik olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, hava sahasının kapanması için verdiği onayın gözden geçirileceğini” dile getirdi.

Bazı ülkelerin Güney Kıbrıs’ın Rusya aleyhindeki yaptırımları onaylamaması ihtimaline dair endişe ifade ettiklerini de ifade eden Kasulidis, bunu kabul etmeyerek, Rum kesiminin başka seçeneği olmadığını dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos da dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın bu meseleyle ilgili onayının yeniden gözden geçirilmesine dair olasılığı açıkta bırakarak, olgular değerlendirildikten ve Avrupalı ortaklarla istişarelerin ardından, uygun kararların alınacağını dile getirdi.

Habere göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında “tehlikenin var olduğunu, ancak bunun AB politikalarına itiraz ederek engellenemeyeceğini” ifade etti.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen söz konusu kaynağın “bizim açımızdan ortaya çıkabilecek potansiyel problemleri ortaklarımıza bildirmemiz iyi bir şeydir (ki Rusya’nın uluslararası sistemden dışlanmasının yasadışı durumlarla işbirliğine yol açacağını düşünmüyorum) fakat aynı zamanda AB kararlarını da tamamen uygulayalım” şeklindeki iddialarına da yer verdi.

BAŞKANLIKTA TOPLANTI

Rus uçaklarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” hava sahasındaki uçuşlarının yasaklanması konusundaki çekincelerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bugün Başkanlık Sarayında yapılacak geniş kapsamlı toplantıda ele alınacağını da haber veren gazete, toplantıya Dışişleri, Maliye, İçişleri, Savunma, Tarım, Sağlık, Ulaştırma ve Enerji bakanları yanı sıra Turizm ve Denizcilik Müsteşarları aynı zamanda Merkez Bankası başkanının katılacağını belirtti.

KASULİDİS BRÜKSEL’DE TOPLANTIYA KATILACAK

Öte yandan gazete Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek olan AB Dış İlişkiler Konseyi olağanüstü toplantısına katılacağını ve toplantıda, Türkiye’nin AB’nin kararına uymama kararının akabinde, Rum kesiminin hava sahasındaki uçuşları yasaklamasına dair çekincelerini yeniden gündeme getirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Kasulidis’in Rum kesiminin bu konuyla ilgili çekincelerini geçtiğimiz Pazar günü yapılan toplantıda ortaya koyduğunu da anımsattı.

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04/03/2022 14:42