Rus uzay aracında Ay'a iniş öncesi 'anormal bir durum' meydana geldi
Rusya, Ay'a gönderdiği uzay aracında iniş öncesi anormal bir durum meydana geldiğini açıkladı.
20/08/2023
Rusya'nın ulusal uzay ajansı Roscosmos Luna-25 isimli uzay aracında Ay'a iniş öncesi "anormal bir durum" meydana geldiğini duyuru.
Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, durumun incelendiği belirtildi.
Uzay aracının normal şartlarda yarın Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyor.
Rusya'nın yaklaşık 50 yıl sonra başlattığı ilk ay misyonu için, Luna-25 isimli araç 13 Ağustos'ta fırlatıldı. Araç, 16 Ağustos'ta ayın yörüngesine girdi.
Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı gelmişti
Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini açıklamıştı.
Açıklamada, “Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor." ifadelerine yer verilmişti