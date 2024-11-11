Ruşen Karakaya: Kamu görevlileri için iddianame nerede?

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, kamu görevlileri için hazırlanacak olan iddianame için çağrı yaparak, "İddianameyi istiyoruz! Sorumlu herkesin yargılanmasını istiyoruz!” dedi.

Karakaya'nın açıklaması şöyle:

Aylardır kamu görevlileri için yazılacak olan iddianameyi bekliyoruz. Tüm sorumlular ödeycek! Ödemeli! Atacakları o imzaları bundan sonra daha iyi düşünmeleri gerekir! Rant uğruna para uğruna yasal olmayan binalara izin verilmemeli! İddianameyi istiyoruz!! Sorumlu herkesin yargılanmasını istiyoruz!