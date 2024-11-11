Ruşen Karakaya: Kamu görevlileri için iddianame nerede?
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, kamu görevlileri için hazırlanacak olan iddianame için çağrı yaparak, "İddianameyi istiyoruz! Sorumlu herkesin yargılanmasını istiyoruz!” dedi.
11/11/2024
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, kamu görevlileri için hazırlanacak olan iddianame için çağrı yaparak, "İddianameyi istiyoruz! Sorumlu herkesin yargılanmasını istiyoruz!” dedi.
Karakaya'nın açıklaması şöyle:
Aylardır kamu görevlileri için yazılacak olan iddianameyi bekliyoruz. Tüm sorumlular ödeycek! Ödemeli! Atacakları o imzaları bundan sonra daha iyi düşünmeleri gerekir! Rant uğruna para uğruna yasal olmayan binalara izin verilmemeli! İddianameyi istiyoruz!! Sorumlu herkesin yargılanmasını istiyoruz!11/11/2024 20:33