Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, "Katillerin hak ettikleri olası kast cezası verilene kadar durmayacağız! Adalet kazanacak! Ahlaksızlar ise cezasını çekecek!" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, sosyal medya hesabı üzerinden duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Ruşen Karakaya, “İsias'da çocuklarımızı, arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi, genç turist rehberlerimizi öldürdüler! Suçlular belli, suç ortada!” ifadelerini kullandı.

“Biz geride kalanlar için kaybedecek hiçbir şeyimiz yok…” diyen Karakaya, şöyle devam etti:

“Katillerin hak ettikleri olası kast cezası verilene kadar durmayacağız! Adalet kazanacak! Ahlaksızlar ise cezasını çekecek! En sevdiklerimiz yok, bizden daha da fazlasını alamazsınız! Yaşayıp nefes alıyorsak mücadelemiz için! Son nefesimize kadar da durmak yok!”