Ruşen Karakaya: Kitlesel duyarlılıkla İsias katillerini o zindana ömür boyu tıkayacağız

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, 22 Ekim’de Adıyaman’da yapılacak 4. Duruşma öncesi Haber Kıbrıs’a konuştu.

Dernek, hukukçular, bürokratlar ve aileler olarak Davaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Karakaya, 3. Bilirkişi raporunun davaya yetişmesinin zor göründüğünü söyledi.

Karakaya, “ Bilirkişi raporu yetişmezse, 4. Duruşma daha erken bitebilir” dedi

Kamu görevlilerine yönelik davanın da açılmasını istediklerini kaydeden Karakaya, iki davanın birleştirilmesini istediklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in, hükümetin, anamuhalefetin, belediye başkanlarının, sendika başkanlarının, sivil toplumun ve tabii ki halkın desteğinin önemine vurgu yapan Karakaya, “ Kitlesel duyarlılık devam ettikçe, Isıas katilleri, hak ettikleri cezayı çekecek, hepsi o zindanda tutsak kalacak” diye konuştu.

Karakaya, her bölgede vatandaşların, devlet kurumlarının, özel sektörün 3 dakikalığına karanlık eylemine aktif desteğini her akşam gözlemlediklerini, moral bulduklarını ifade eden Karakaya, “ İsias’ın hepimizin davası olduğunu her fırsatta hissettiren insanımızı bu vesileyle teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

16/10/2024 17:13