Ruşen Yücesoylu Karakaya ile yapılan geniş röportaj yayımlandı

ads ads ads ads
05/02/2024

ads
Ruşen Yücesoylu Karakaya ile yapılan geniş röportaj yayımlandı

Ruşen Yücesoylu Karakaya ile yapılan geniş röportaj yayımlandı Hollanda Basını’ndan Nieuwsuur adlı medya kuruluşu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile yaptıkları röportajı yayımladı.

Medya sitesi haberini “ Selin, Adıyaman'da okulla birlikte voleybol turnuvasına gittiğinde henüz 14 yaşına girmişti. Bir yıl önce bir otelin enkazı altında hayatını kaybeden bir voleybol takımının ve sorumluların görmezden gelme hikayesi…” diye duyurdu.

 

05/02/2024 22:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.