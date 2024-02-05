Ruşen Yücesoylu Karakaya ile yapılan geniş röportaj yayımlandı Hollanda Basını’ndan Nieuwsuur adlı medya kuruluşu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile yaptıkları röportajı yayımladı.

Medya sitesi haberini “ Selin, Adıyaman'da okulla birlikte voleybol turnuvasına gittiğinde henüz 14 yaşına girmişti. Bir yıl önce bir otelin enkazı altında hayatını kaybeden bir voleybol takımının ve sorumluların görmezden gelme hikayesi…” diye duyurdu.