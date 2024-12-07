Ruşen Yücesoylu Karakaya: İsias, hukukta ve Türkiye adaletinde bir milat olacak!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias Otel davasının son duruşmasında, Cumhuriyet Savcısının sanıklara yönelik “bilinçli taksir” suçlamasıyla sunduğu mütalaasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karakaya, “Günlerdir çektiğimiz acı ve öfke savcının ağzından dökülen o sözcüklerle kat ve kat arttı! 72 canın, sevdiklerimizi öldürmenin cezasını bilinçli taksirle biçti!” ifadelerini kullandı.

İsias’ta yaşananların apaçık ortada olduğunu belirten Karakaya, “Bilerek ve isteyerek canlara kıydı İsias sahipleri de onu yaratanlar da” dedi.

“Hak ettikleri ceza olan olası kastla ceza alana kadar bize durmak yok! Bunun bir hukuk mücadelesi olacağını biliyorduk! Son nefesimize kadar da mücadele edeceyik!” diyen Karakaya, İsias’ın Türkiye adaletinde bir milat olacağının altını çizdi.

Karakaya’nın açıklaması şöyle:

“Günlerdir çektiğimiz acı ve öfke savcının ağzından dökülen o sözcüklerle kat ve kat arttı! 72 canın, sevdiklerimizi öldürmenin cezasını bilinçli taksirle biçti!

İsias’ta yaşananlar apaçık ortada! Bilerek ve isteyerek canlara kıydı İsias sahipleri de onu yaratanlar da!

Hak ettikleri ceza olan olası kastla ceza alana kadar bize durmak yok! Bunun bir hukuk mücadelesi olacağını biliyorduk! Son nefesimize kadar da mücadele edeceyik! Hukukta, Türkiye adaletinde bir milat olacak İsias! Bu ahlaksız, vicdansız, yasa bilmeyen insanlar hapislerde çürümeli ki birilerine ders olsun! Bizim canlarımız, başka canları kurtarsın!

Mahkeme heyetinin gerçekleri göreceğini umarak 24 Aralık’ta yine Adıyaman’dayız!

Biz geride kalan ailelere düşen bu görevi yapmaya, gerçekleri anlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz! Yalnız değiliz, biliyoruz, hissediyoruz!

Söz verdik!

#isiasortakdavamız

#isiasolasıkast”