Ruslar Larnaka’da “Savaşa destek” gösterisi yaptı

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10/04/2022

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Ruslar Larnaka’da “Savaşa destek” gösterisi yaptı

Yaklaşık 100 Rus’tan oluşan bir grubun dün, Larnaka’da Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline destek gösterisi yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rusya ve Sovyetler Birliği bayrakları taşıyan göstericilerin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin lehinde ve Ukrayna aleyhinde sloganlar attıklarını yazdı.

Haberde, Rusların gösterisi sırasında bir grup Ukraynalının da bu gösteriyi protesto etmek için bölgede toplandığı kaydedildi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rusların gösterisinin arkasında Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin bulunduğunu belirtti.

 

10/04/2022 15:20
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TAGS: Ruslar Larnaka’da “Savaşa destek” gösterisi yaptı
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