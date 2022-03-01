Ruslara yapılan yaptırımlar artıyor

Moskova-Kiev heyetlerinin dün Belarus'taki toplantısının ardından Rus ekonomisi medyasına yönelik yaptırımlar sürüyor.

Warner Bros, Disney ve Sony, filmlerinin gösterimini durdurdu. RT ve Sputnik'in Avrupa’daki YouTube kanalları bloke edildi.

Sputnik, çalışanlarının Twitter'da etiketlenmesine 'cadı avı' dedi.

Belarus'ta Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yapılan Rusya- Ukrayna görüşmesinin ardından Rusya'yı temsil eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy "Ukrayna'yla müzakereleri sürdürme konusunda mutabakat sağladık. İkinci görüşme, birkaç gün içinde Polonya-Belarus sınırında yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ardından ABD, 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti. Rus medyasına yönelik de peş peşe kısıtlamalar getiriliyor. Ayrıca, Batı'daki özel şirketler de bazı Rus şirketlerindeki faaliyetlerini askıya aldı.

Son olarak Ukrayna operatörleri, Rusya numaralarına sahip telefonlar için iletişimi devre dışı bıraktı, 'RT ve Sputnik'in TikTok hesapları, AB genelinde erişime engellendi', Walt Disney yapım şirketi, filmlerinin Rusya'daki sinemalara dağıtımını askıya aldığını duyurdu ve American Airlines, Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve S7 ile anlaşmalarını askıya aldı.

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Donbass’tan Rusya'ya gelen 110 binin üzerinde sığınmacı olduğunu açıkladı.

Yeni alınan yaptırım kararları şöyle:

Güney Kore, 7 Rus bankasına yaptırım uygulayacak

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapım operatörü Nord Stream AG, tüm çalışanlarını işten çıkardı

2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliği Rusya'dan alındı

Fransız TotalEnergies şirketi, Rusya'da yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu.

Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus şefi Valeriy Gergiyev, Ukrayna harekatını kınamadığı gerekçesiyle görevden alındı.

İngiltere'den Sberbank'a yaptırım

Putin’in tekvandodaki onursal siyah kuşağı geri alındı

Uluslararası Paten Birliği'nden Rus ve Belaruslu sporculara yasak geldi

Rusya, hava sahasını İsviçre’ye kapattı

AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na ait 43 araç Donetsk'ten ayrıldı

377 binden fazla Ukraynalı Polonya’ya gitti

Sony Pictures, Rusya'da film gösterimini duraklattı

Mastercard ve Visa'dan bazı Rus ödeme ağlarına engel

İsveçli şirketler Volvo, Scania ve Ericsson Rusya'daki işlerini askıya aldı

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01/03/2022 12:12