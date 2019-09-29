Ruso Ruhu'yla: 2-1

K-Pet Süper Ligin üçüncü haftasında oynanan Küçük Kaymaklı-Cihangir maçını 2-1'lik skorla ev sahibi ekip kazandı. Yeşil siyahlılara Cihangir karşısında galibiyeti getiren golleri Asare ve Okafor atarken, Cihangir'in tek golü Mishali'den geldi. Bu sonuçla birlikte Küçük Kaymaklı puanını 7'ye çıkarırken, Cihangir ise 6 puanda kaldı.

Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı, Şakir Azizoğlu

Küçük Kaymaklı: Efe, Talat, Bahadır, Berkem, Taner, Hüseyin, Barkın, Asare, Osita, Yusuf, Okafor

Cihangir: Mehmedemin, Behiç, Musa, Erol, Nurettin, Zihni, Çağlar, Mikail, Ndue, Eric, Mishali

Goller: 32'Paul Asare, 85'Onyekachi Okafor (Küçük Kaymaklı), 39'Lungelo Mishali (Cihangir)

Fotoğraf: FOTO USAL

29/09/2019 18:07