Ruso Ruhu'yla: 2-1
Küçük Kaymaklı, ligin 3.haftasında konuk ettiği Cihangir'i 2-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.
29/09/2019
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K-Pet Süper Ligin üçüncü haftasında oynanan Küçük Kaymaklı-Cihangir maçını 2-1'lik skorla ev sahibi ekip kazandı. Yeşil siyahlılara Cihangir karşısında galibiyeti getiren golleri Asare ve Okafor atarken, Cihangir'in tek golü Mishali'den geldi. Bu sonuçla birlikte Küçük Kaymaklı puanını 7'ye çıkarırken, Cihangir ise 6 puanda kaldı.
Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı, Şakir Azizoğlu
Küçük Kaymaklı: Efe, Talat, Bahadır, Berkem, Taner, Hüseyin, Barkın, Asare, Osita, Yusuf, Okafor
Cihangir: Mehmedemin, Behiç, Musa, Erol, Nurettin, Zihni, Çağlar, Mikail, Ndue, Eric, Mishali
Goller: 32'Paul Asare, 85'Onyekachi Okafor (Küçük Kaymaklı), 39'Lungelo Mishali (Cihangir)
Fotoğraf: FOTO USAL