Russell Crowe 24 yıl sonra Antik Roma'ya geri dönüyor

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmde "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe, yeni Gladyatör filminde yer almayacak. Oscar ödüllü oyuncu, Antik Roma dönemine geri dönüyor ama bambaşka bir filmle.

60 yaşındaki aktör, "The Last Druid" adlı filmde başrolü üstlenecek. Deadline'ın haberine göre filmin konusu şöyle:

" Film, Kaledonya dağlarında tenha bir Druid kalesi keşfeden bir Roma İmparatoru'nun hikayesini anlatacak. Barışçıl bir lider (Crowe), ailesini ve halkını yok olmaktan korumak için silaha sarılmak zorunda kalacak."