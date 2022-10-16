Russell Crowe 'Roma’nın büyükelçisi' oldu

58 yaşındaki Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe’a, cuma günü, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından “Roma’nın büyükelçisi” unvanı verildi.

Belediye binasında gerçekleşen törende Crowe’a ayrıca bir plaket de takdim edildi. Törende İtalyanca konuşan oyuncu, “Her zaman Roma’nın hizmetindeyim” dedi.

Belediye başkanı Gualtieri, kentin plaketini “Roma’nın Russell Crowe’a olan dostluğu ve sevgisinin sembolü olarak” verdiğini söyledi.

ÖDÜLE DOYMADI

Crowe, 2000 yılında çekilen “Gladyatör” filminde, gladyatör olmadan önce köleliğe zorlanan general Maximus’u canlandırdı. Ridley Scott’ın yönettiği film, çeşitli dallarda 5 Oscar da dahil olmak üzere toplamda 59 ödül kazandı.

Ünlü aktör, yönettiği ve başrolünü oynadığı “Poker Face” filminin dünya prömiyerini yapacağı kentteki film festivali için bugünlerde Roma’da bulunuyor.

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16/10/2022 14:58