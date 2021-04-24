Rüstem Tatar için Mecliste tören düzenlendi

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar için bugün saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi

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24/04/2021

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Rüstem Tatar için Mecliste tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar bugün sabaha karşı vefat etti. Rüstem Tatar için bugün saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

RÜSTEM TATAR KİMDİR?

Rüstem Tatar,  23 Ekim 1930 tarihinde Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini  1941 yılında tamamlayan Rüstem Tatar, 1947 yılında  Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin  Kolej Şubesi’nden birincilikle mezun oldu. Rüstem Tatar, 1951 yılında Nottingham Üniversitesi Maliye ve  İktisat Bölümü’nden de birincilikle mezun oldu.

1955 yılında  İngiltere Mali Müşavirlik Enstitüsü’nden Chartered Accountant  diploması alan Rüstem Tatar, 1955 yılında Kıbrıs’a döndü. Rüstem Tatar Defterdarlık Dairesi’nde  1. Sınıf  Muhasip-Murakabe Bölüm Amiri olarak göreve başlarken, Türk Memurları Kurumu’nun kurucuları arasında yer aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü.  1958-59 döneminde Murakıplık Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.  1959 yılında Canev hanımla evlenen Rüstem Tatar’ın bu evlilikten Ersin ve Erhan adlarında iki oğlu oldu.

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşumunu sağlayan  müzakerelerde  Kıbrıs Türk heyetinde Danışman olarak yer alırken, 1960 yılında Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı oldu. 1960-63 döneminde Uluslararası Sayıştay Başkanları  toplantılarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni  temsil etti.

Rüstem Tatar, Kanlı Noel saldırılarında, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetim organlarından silah zoruyla dışlanmasından sonra, 1964 yılının Ocak ayında Kıbrıs Türk halkının yönetsel ve yürütsel organı olarak kurulan  Genel Komite’de  mali ve muhasebe alanlarında görev aldı.  Bu görevlerinin yanı sıra 1964-1967 döneminde Murakabe Dairesi Başkanlığı ile Türk Memurları Kooperatif Tasarruf Bankası Ltd’nin Başkanlığı görevlerini de yürüttü. Rüstem Tatar, 1968 yılında eşi Canev hanımı kaybetti ve ailesi ile birlikte  çok büyük acılar yaşadı.    

Rüstem Tatar,  1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi,  Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

Rüstem Tatar, 1976 yılında Tatar&Co. Şirketini kurarak Bağımsız Mali Müşavir ve Denetçi olarak görev yaparken, 1976-77 yılları arasında  Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Mali Müşaviri görevinde de bulundu.  Rüstem Tatar, 1977 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanının Ekonomi ve Maliye Özel Danışmanı görevinde de bulundu. 1977- 81 yılları arasında KTFD-AET temaslarını yürüten Kıbrıs Türk heyetine Başkanlık yaptı. Bunların yanı sıra 1977-81 döneminde Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan yardımcı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.  1977 yılında  İsmet hanım ile evlenen Rüstem Tatar’ın üçüncü çoğu Havva Tatar dünyaya geldi.

Rüstem Tatar, 1984- 2005 yılları arasında  BM gözetiminde görev  yapan  Kayıp Şahıslar Komitesi’nin  Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı. KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali  Müşavirler Derneği Başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı ve önemli katkılarda bulundu.

24/04/2021 12:39
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TAGS: Ersin Tatar, cumhurbaşkanı, rüstem tatar
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