Rüstem’s ve Telsim, iş birliği protokolü imzaladı

Rüstem’s ve Telsim arasında sanat ve teknoloji iş birliği amacıyla protokol imzalandı.

Rüstem Kitabevi, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasını korumak ve bir sonraki kuşaklara aktarmak için, çağın teknolojisinden faydalanmak ve mekâna gelemeyecek kişilere ulaştırma amacıyla, Telsim ile ortak protokole imza attı.

Rüstem Kitabevi Direktörü Ali Besim Rüstem ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından imzalanan protokol; bir yıllık bir dönemi kapsayacak. Protokol, Rüstems’de düzenlenecek olan etkinliklerin teknoloji ve iletişim desteğini kapsıyor. Protokol imza töreninde, Rüstem Kültür & Sanat Danışmanı Halil Duranay da hazır bulundu.

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21/04/2021 18:14