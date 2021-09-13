Rüşvet davasında karar! 8 yıl hapis cezası aldı

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13/09/2021

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Rüşvet davasında karar! 8 yıl hapis cezası aldı

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan emekli polis müfettişi Gülay Çekici’nin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Emekli Polis Müfettişi Gülay Çekici Girne Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup 8 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

13/09/2021 13:26
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TAGS: Gülay Çekici, rüşvet, haber
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