Rüşvet düzeni kamudan sökülüp atılmalıdır

DEVLETİN TÜM KURUMLARI HERKESİN EŞİT OLMASI İÇİN ÇALIŞMADIKTAN SONRA ANAYASAL DÜZENDEN BAHSEDİLEMEZ. BU ÜLKEDE MAALESEF BAZI KESİMLER DAHA EŞİT

DEVLET İYİ BİR MAAŞ ÖDÜYOR. ÖYLE İYİ BİR MAAŞ ÖDÜYÜR Kİ, YOLA, SUYA, SAĞLIĞA, EĞİTİME PARA KALMIYOR. BUNA RAĞMEN MAAŞI YETMEYENLER VAR. RÜŞVET DÜZENİ KAMUDAN SÖKÜLÜP ATILMALIDIR.

Çok mu şey istiyoruz gerçekten? Huzurlu bir ortam bizim talebimiz… Devletin malı çalınmasın, ihalesi şeffaf olsun, bakanlık mevkisine gelen biri vizyonuyla ülkeye değer katsın, ihale takibi yapmasın ve elbette maaşı kendine yetsin.

Unutmayın bu devlet kendisine hizmet eden her makama iyi bir maaş veriyor. Öyle iyi maaş veriyor ki herkese, yola, suya, köprüye, ışıklandırmaya, çevre temizliğine, ilaca, sağlıkta araç- gerece, eğitimde sınıfa, alt yapıya harcayacak para kalmıyor…

Artık, kamu mekanizması içindeki yargı sisteminin de devreye girmesi gerekiyor. Maliye teftiş, başbakanlık denetleme, Mali Polis, savcılık ve en çok da vergi dairesi… Dilimizde tüy bitti. Kim koruyacak vatandaşı, kim savunacak?

Kime güveneceğiz, en tabi vatandaşlık hakkımızı nerede arayacağız? Burası iyice üçüncü dünya ülkesi oldu, biz de maraba…. Resmen esir alınmış durumdayız… Rüşvetçiler, yeteneksizler, vasatlar, bu ülkeyi sevmeyen, kirleten, yok sayanlar tarafından…

Ülke demokrasisi büyük bir yara alıyor. Cumhuriyet Meclisi yanlışlara yasayla kılıf uyduran, savcılık görüşü ile siyasetin ayıbını onaylayan makamlar haline geldi. İhalelerden atamalara kadar. Peki bu anayasal kurumlar neden var? Yanlışı ortadan kim kaldıracak?

Hep birlikte dibe çöküyoruz maalesef. Yetkiyi elinde bulunduranlar seyirci pozisyona geçmiş, arsız güçlü konumunda. Bu korkusuzluk zırhı, “nasıl olsa hesap soran yok, rezil de olmam” rahatlığı bizi bitiriyor. Bunu görmek için gazeteci olmaya gerek yok. İktidar vekilleri de silkinip kendine gelmeli…

Böyle bir tablo var maalesef. Korkusuz ve büyük bir cesaretle sorunların üzerine gidilecek yerde, maalesef hepimizi hayretler içerisinde bırakan ihale ve uygulamalar devam etmekte… Çıkar çetelerinin haklarını savunmaktan çekinmeyen bir siyasi yapı ile yüz yüzeyiz

Ne diyoruz her zaman? Tam demokrasi… Neden? Çünkü anayasal düzen dediğimiz şey, herkesi eşit kılmak içindir. Bizim ülkemizde maalesef, “daha eşit” olanlar vardır. Bu “daha eşit” olanlar üretmeden kamu kaynaklarını sömürüyor, maalesef: Eşitliği sağlaması gerekenler ise seyretmekte

Rüşvet iddiaları kamunun her yerinde ayyuka çıktı. Kimsenin kimseye saygısı kalmadığı gibi, her istediğini yapabileceğini zanneden bakan ve vekiller var. Bu ülkeyi el birliği ile tükettiklerinin farkına vardıklarında, umarım herkes için çok geç olmaz

Savcılık, polis, sayıştay… Hem personel kadrosu anlamında nitelikli bir şekilde güçlendirilmelidir, hem de ortaya atılan tüm iddiaları ihbar kabul etmelidir. Eminim, nitelikli kadrolara, gidip yaşadıklarını anlatacak çok insan vardır. Yeter ki bu güven ortamı oluşturulsun. Gerçekten, bıktık…