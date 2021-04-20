Rusya, 2 Bulgar diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, Bulgaristan'ın geçen ay casusluk iddiasıyla 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak bu ülkenin 2 diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti.

Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık, söz konusu adımın, mart ayında Bulgaristan'ın Rus diplomatları casusluk şüphesiyle sınır dışı etmesine karşılık olarak atıldığını bildirdi. Açıklamada, Bulgaristan'ın eyleminin dayanaksız olduğu vurgulandı.

Bulgaristan geçtiğimiz ay, aralarında muvazzaf ve eski askeri istihbarat görevlilerinin de bulunduğu 6 kişiyi Rusya için casusluk yapmakla suçlamış ve bu kapsamda 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bu habere tepkiniz:



20/04/2021 14:35