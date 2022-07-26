Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak

ads ads ads ads
26/07/2022

ads
Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak

 Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağını duyurdu.

Borisov, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin ISS kapsamındaki uluslararası iş birliğine devam ettiğini söyledi.

Rusya’nın söz konusu projedeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğinin altını çizen Borisov, “Ancak 2024’ten sonra ISS’ten ayrılma kararı alındı.” dedi.

Borisov, Rusya’nın kendine ait bir yörünge istasyonu kuracağını belirtti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, 4 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki ISS’e yönelik iş birliğinin, istasyonun faaliyetinin son ereceği 2030’a kadar sürmesini umduğunu söylemişti.

26/07/2022 16:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.