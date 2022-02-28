Rusya 36 Avrupa ülkesine hava sahasını kapattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamaya göre Rusya, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı…

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28/02/2022

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Rusya 36 Avrupa ülkesine hava sahasını kapattı

Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiği bildirildi.

36 ülkenin hava yolları şirketlerine yönelik sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, Rus hava sahası kapatılan ülkeler şu şekilde sıralandı:

“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”

 

28/02/2022 16:19
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TAGS: Rusya 36 Avrupa ülkesine hava sahasını kapattı
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