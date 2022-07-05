Rusya 82 milyon ton petrol buldu

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05/07/2022

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Rusya 82 milyon ton petrol buldu

Petrol alanı, Medynsko-Varandeysky bölgesindeki bir projesi sırasında keşfedildi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi" denildi.

Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının "Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu" kaydetti.

Şirketin sekizi Pechora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz bölgesini kontrol ettiği bildiriliyor.

05/07/2022 09:53
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TAGS: Rusya, petrol, Dünya, Ekonomi
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