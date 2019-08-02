Rusya: ABD, çok ciddi bir hata yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin SSCB döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilerek çok ciddi bir hata yaptığını vurguladı.

INF'nin bugün itibarıyla resmen yürürlükten kalkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

'ABD, INF'DEKİ KISITLAMALARDAN KURTULMAK İSTEDİ'

Rus Dışişleri, "Washington, çok ciddi bir hata yaptı. ABD, Rusya'nın sözde INF ihlalleri hakkındaki dezenformasyona dayanan bir propaganda kampanyası yürüterek INF'yle ilgili başa çıkılamaz bir kriz yarattı. Nedeni belliydi: ABD, INF'nın koyduğu kısıtlamalardan kurtulmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

'DİYALOĞA HAZIRIZ'

INF'nin yürürlükten kalkmasının ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerde bir an önce istikrar sağlanması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Rus Dışişleri, Moskova'nın karşılıklı güveni tesis etmek ve küresel güvenliği pekiştirmek için eşit seviyeli ve yapıcı diyaloğa hazır olduğunun altını çizdi.

'PLANLARDAN VAZGEÇİN'

ABD'ye kısa ve orta menzilli füzeler konuşlandırma planlarından vazgeçme çağrısı da yapan bakanlık, bu çağrıya karşılık verilmesi halinde Rusya'nın da benzer silahlar konuşlandırmayacağını vaat etti.

Bakanlık, aksi takdirde gerilimin tırmanmasından sorumlu tarafın ABD olacağını ekledi.

Anlaşmanın sona ermesi, ABD’nin Rusya’yı söz konusu anlaşma ile yasaklanan tipten yeni bir füze geliştirmekle suçlayıp INF’den çekilmesini izliyor. Nitekim suçlamaları reddeden Rusya da ABD’yi takiben anlaşmayı askıya almıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma, Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.