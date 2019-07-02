Rus denizaltısında yaşanan patlama ve yangın faciasında 14 askerin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından baş döndürücü bir trafik yaşanıyor.

Patlama haberinin ardından Rusya- ABD hattında yoğun trafik yaşanıyor.

Washington-Moskova hattında yaşanan hareketlilik sonrası ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, acil koduyla Beyaz Saray'a çağrıldı.

PUTİN RANDEVULARINI İPTAL ETTİ

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm randevularını iptal ederek, Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesi dünya basınında yankı buldu.

KREMLİN SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

BRÜKSEL'DE ACİL TOPLANTI

Aynı saatlerde Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin de acil olarak toplandığı ileri sürüldü.

NÜKLEER SIZINTI MI VAR?

Yaşanan bu baş döndürücü gelişmeler patlamanın ardından nükleer sızıntı gerçekleşmiş olabileceği yorumlarına neden oluyor.

NORVEÇ'TEN RADYASYON AÇIKLAMASI

Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.